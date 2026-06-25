Tg Sport – 25/6/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Motogp, Bagnaia in Aprilia dal 2027

– Serie A, svelati anticipi e posticipi

– Mercato, Inter e Como per Nico Paz

– Mondiali, tris del Brasile, avanti anche il Messico

– F1, in Austria libere con Beganovic e allerta caldo

– Tennis, Sinner vince a Londra verso Wimbledon

– A Luglio il 37° “Palermo Ladies Open”, Palma “Molto soddisfatti dell’entry list”

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