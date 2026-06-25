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Tumore polmonare ALK-positivo, nuovo traguardo per la cura
MILANO (ITALPRESS) – A sette anni dall’avvio dello studio internazionale di fase 3 CROWN, il farmaco sviluppato da Pfizer, lorlatinib, conferma ottimi risultati nel trattamento del tumore del polmone non a piccole cellule ALK-positivo avanzato. In Italia convivono con il tumore del polmone circa 109 mila persone, di cui l’80-85% con carcinoma polmonare non a piccole cellule. Tra questi, il 3-5% presenta un riarrangiamento del gene ALK, alterazione che colpisce spesso soggetti più giovani e non fumatori.
f12/mgg/gtr
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