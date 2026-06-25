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Vinitaly riparte dal Canada, Zoppas “Costruiamo nuove rotte per vino italiano”

OTTAWA (CANADA) (ITALPRESS) – “Noi stiamo costruendo, insieme a Vinitaly, un percorso che punta a rafforzare le destinazioni già consolidate, ma allo stesso tempo a sviluppare nuove opportunità nel resto del mondo”. Lo ha detto Matteo Zoppas, Presidente ICE in occasione del lancio di Vinitaly in Canada. “Oggi – prosegue – siamo presenti in Canada, dove Vinitaly sta lavorando alla creazione di veri e propri ambasciatori del vino italiano in un mercato che rappresenta circa mezzo miliardo di euro sugli 8 miliardi complessivi di export”. Il nostro impegno – aggiunge – non si ferma al Nord America: stiamo lavorando anche in Asia e saremo presto in India, dove il nuovo accordo di libero scambio porterà progressivamente i dazi dal 150% al 20% nel giro di pochi anni”, aprendo di fatto le porte a un mercato completamente nuovo e dalle grandi potenzialità.
mgg/gtr

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