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A Bologna “Agrofutura 2026”, Pini “L’agricoltura settore trainante per l’Italia”

BOLOGNA (ITALPRESS) – “Un territorio tradizionalmente centrale nell’ecosistema dell’agricoltura del nostro Paese proprio l’Emilia Romagna, una regione in cui territori diversi si integrano e si compenetrano nel far crescere un settore che è centrale per l’economia italiana e anche per quella europea”. Lo ha detto la Direttrice di QN, Agnese Pini, a margine di “Agrofutura 2026, il festival dell’agricoltura del domani” che riparte dal capoluogo emiliano con una due giorni dedicata al futuro dell’agricoltura e dell’agroalimentare.
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