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America Week – Episodio 72
NEW YORK (ITALPRESS) – La politica americana questa settimana è stata scossa da due terremoti. Da una parte Donald Trump, sempre più nervoso, sempre più isolato dentro il suo stesso partito, anche se ancora protetto da una Corte Suprema che continua a concedergli vittorie decisive sull’immigrazione. Dall’altra il Partito Democratico, che mentre vede Trump traballare non riesce però a presentarsi come un’alternativa compatta. Anzi: da New York arriva una scossa politica che fa tremare l’establishment democratico quasi quanto Trump fa tremare quello repubblicano.
xo9/fsc/gtr
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