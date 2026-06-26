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Datacontact, a Matera celebrati i 25 anni di attività

ROMA (ITALPRESS) – “Volti al Domani, il futuro che diventiamo” è il tema scelto per celebrare a Matera i 25 anni di Datacontact. Fondata nel 2001 Datacontact, si legge in un comunicato stampa, mette a disposizione le sue competenze per committenti pubblici e privati nella progettazione e gestione di servizi di assistenza, informazione e customer care.
abr/gtr
(Fonte video: TRM Network)

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