Datacontact, a Matera celebrati i 25 anni di attività





ROMA (ITALPRESS) – “Volti al Domani, il futuro che diventiamo” è il tema scelto per celebrare a Matera i 25 anni di Datacontact. Fondata nel 2001 Datacontact, si legge in un comunicato stampa, mette a disposizione le sue competenze per committenti pubblici e privati nella progettazione e gestione di servizi di assistenza, informazione e customer care.

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(Fonte video: TRM Network)

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