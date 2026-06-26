Domenica 28 giugno bancarelle in viale Po per la tradizionale Fiera di S. Pietro

Domenica 28 giugno tornano le bancarelle di San Pietro, lungo viale Po, nel tratto compreso tra piazza Cadorna e largo Moreni, per la tradizionale Fiera merceologica di San Pietro. Gli operatori, circa 200 al momento, che provengono non solo dalla Lombardia, ma anche anche da altre regioni, occuperanno il posteggio loro assegnato a partire dalle 5.30, mentre l’attività di vendita è consentita dalle 7 sino alle 24.

Come spiega il Comune, trattandosi di una fiera non specializzata, i posteggi possono essere utilizzati per la vendita di qualsiasi prodotto, fatte salve eventuali limitazioni o divieti imposti per motivi di ordine igienico, sanitario. Per esigenze di mantenimento dell’equilibrio commerciale e di un giusto assortimento merceologico, compatibili con il carattere non specializzato della fiera, i posteggi riservati alla vendita di prodotti non alimentari non possono essere destinati alla vendita di prodotti alimentari e viceversa.

I posteggi riservati al settore alimentare non possono essere destinati al solo consumo sul posto ma devono essere attrezzati con banchi e/o automarket. E’ consentito l’esercizio dell’attività di vendita con l’uso di veicoli se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche previste dalle vigenti norme igienico-sanitarie. Oltre ai prodotti per i quali è vietato per legge il commercio su area pubblica, non è ammessa la vendita di animali vivi di qualsiasi specie.

E’ vietato l’uso di altoparlanti o quant’altro possa turbare o compromettere l’ordinato e sicuro svolgimento dell’attività. I venditori di apparecchi, dischi, musicassette ecc. possono far funzionare gli apparecchi di riproduzione sonora solo ad un volume tale da non arrecare disturbo alle occupazioni, al riposo delle persone e all’ordinato svolgimento della manifestazione e nel rispetto nei limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno previsti dalla legge. Durante lo svolgimento della Fiera, è vietato l’esercizio in forma itinerante del commercio su area pubblica nelle aree circostanti sino ad una distanza di 500 metri. La vigilanza di quanto disposto è affidata agli agenti di Polizia Locale e a tutti gli altri organi di Polizia.

Lunedì 29 giugno, dalle ore 22.45, appuntamento con lo spettacolo pirotecnico, della durata di circa 20 minuti, organizzato e finanziato dai gestori del luna park. Considerata la presenza di un pubblico numeroso durante la manifestazione, la circolazione a tutela della sicurezza dei pedoni è disciplinata da un’ordinanza del Comandante della Polizia Locale.

Sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata dalle ore 20 alle ore 24, e comunque sino a quando sarà necessario, sulle rampe di collegamento tra via Portinari del Po e piazzale Atleti Azzurri d’Italia, con estensione del provvedimento alle aree verdi comprese tra le rampe di collegamento al piazzale e via Portinari del Po, nonché tra le rampe di collegamento al piazzale Atleti Azzurri d’Italia. Per agevolarne il controllo, le aree verdi saranno delimitate con transenne e nastro biancorosso.

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