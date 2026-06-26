Fiat presenta la nuova 500 Hybrid Cabrio Dolcevita e la 600 Turbo 100





ROMA (ITALPRESS) – Novità in casa Fiat con la presentazione di due nuovi modelli: la 500 Hybrid Cabrio Dolcevita e la 600 Turbo 100. Svelate per la prima volta a Torino, la 500 è una serie speciale a cielo aperto che richiama l’eleganza degli anni Sessanta. Il modello si distingue per elementi estetici dedicati come le calotte degli specchietti cromate, il badge laterale specifico, i cerchi in lega da 16 pollici diamantati e la capote in tessuto blu. L’abitacolo punta su un’impostazione più raffinata, con sedili in tessuto e vinile, dettagli ricamati e una dotazione tecnologica completa che include infotainment da 10,25 pollici, climatizzatore automatico, sensori di parcheggio e sistemi di assistenza alla guida. Per il mese di giugno è proposta a un prezzo promozionale di 19.950 euro, in caso di rottamazione e finanziamento. Accanto alla city car, debutta la nuova Fiat 600 Turbo 100, equipaggiata con un motore benzina tre cilindri da 1.199 centimetri cubici, capace di erogare 101 cavalli e 205 Newton metro di coppia, abbinato a un cambio manuale a sei marce. La versione affianca le varianti ibride ed elettriche già in gamma ed è disponibile su diversi allestimenti. Secondo il management del marchio, la 600 risponde alla domanda di una parte significativa del mercato che continua a preferire soluzioni termiche abbinate a costi più contenuti. Il listino parte da 23.850 euro, con un’offerta di lancio fissata a 18.950 euro.

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