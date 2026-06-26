Furto di rame al cimitero, rischio sottovalutato? Portesani incalza

“Le indagini individueranno i responsabili del furto. Ma il Consiglio comunale ha il dovere di verificare se il Comune abbia fatto tutto ciò che era ragionevolmente possibile per prevenirlo.” Lo affermano i consiglieri comunali Alessandro Portesani e Cristiano Beltrami, del gruppo Novità a Cremona, annunciando la presentazione di un’interrogazione sul grave furto di rame che ha colpito il Cimitero monumentale di Cremona.

“L’aspetto che più ci preoccupa – afferma Alessandro Portesani – è che, secondo quanto ricostruito dalla stampa, non si sarebbe trattato di un’azione consumata in pochi minuti, ma di una razzia protratta nel tempo. Proprio per questo riteniamo doveroso verificare se il sistema di videosorveglianza e il servizio di vigilanza abbiano funzionato correttamente e quali iniziative siano state assunte dall’Amministrazione dopo i primi danneggiamenti.”

L’interrogazione chiede di chiarire se le telecamere fossero presenti e funzionanti, se abbiano registrato immagini utili alle indagini, come fosse organizzato il servizio di vigilanza, quando il Comune abbia avuto notizia dei primi episodi e quali misure siano state adottate per impedire che i responsabili potessero tornare a completare il furto.

“Dalle cronache e’ emerso che già a settembre 2025 era stato compiuto un furto di rame a Cremona. Poi poche settimane fa – spiega Beltrami – un altro grave furto di rame e bronzo aveva colpito il cimitero di San Martino in Beliseto. Un episodio che aveva dimostrato come i cimiteri potessero essere obiettivo di bande specializzate in questo tipo di reati. Per questo chiediamo al Comune se, dopo quel precedente, abbia ritenuto opportuno verificare o rafforzare le misure di prevenzione e di controllo anche presso il Cimitero monumentale di Cremona. Non è un processo alle intenzioni: è una domanda di buon senso.”

“Vogliamo sapere – prosegue Portesani in tema di vigilanza- se il servizio fosse regolarmente operativo, con quali modalità e con quali obblighi di controllo. Non per attribuire responsabilità prima del tempo, ma perché un’Amministrazione ha il dovere di verificare se gli strumenti che ha messo in campo siano stati adeguati rispetto a un episodio di questa gravità.”

Novità a Cremona chiede inoltre che la Giunta riferisca in Commissione consiliare competente, alla presenza degli uffici e degli eventuali soggetti gestori coinvolti, per fornire un quadro completo delle misure di sicurezza esistenti e degli interventi che si intendono adottare.

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