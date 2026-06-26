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Imprese, Gros-Pietro “Nei distretti è importante la qualità del fattore umano”

MILANO (ITALPRESS) – “L’importante è sempre il fattore umano, soprattutto se parliamo di distretti industriali, perché nel distretto è preponderante la qualità del fattore umano e l’abbondanza di fattore imprenditoriale”. Così il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, a margine della presentazione del 18esimo rapporto annuale intitolato “Economia e finanza dei distretti industriali”, a Milano. “È chiaro che ci sono dei cambiamenti di tecnologia che vanno affrontati e quindi è importante che il sistema nazionale, il sistema statuale sorregga i cambiamenti che devono essere fatti, che sono anche nella qualità del capitale umano”, ha concluso
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