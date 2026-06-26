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Le trasformazioni dell’ordine economico mondiale al centro del rapporto CER

ROMA (ITALPRESS) – L’ordine economico mondiale sta vivendo una fase di profonda trasformazione, in cui le vecchie regole che governavano i rapporti fra Stati sono venute meno, senza che ad esse ne siano state sostituite di nuove. Una sorta di “non ordine”, con gli Stati Uniti epicentro della crisi, soprattutto per il successo del modello di innovazione tecnologica cinese. È quanto emerge da “Geoconomia della crisi”, il nuovo rapporto CER, presentato presso la sede romana di Banca del Fucino, organizzatrice dell’evento.
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