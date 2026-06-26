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Mattarella “Abbiamo estremamente bisogno del protagonismo femminile”

ROMA (ITALPRESS) – “Questo appuntamento ormai tradizionale mi consente di verificare quanto di anno in anno sia, non soltanto ricco, ma crescente il protagonismo femminile. Nella diplomazia le intese siglate e disposte da donne hanno mediamente una efficacia maggiore di quelle definite da uomini. Non è solo nella diplomazia che ci si avvantaggia dalla presenza femminile, ma dappertutto. E’ un’indicazione di come in tutti i settori cresce il protagonismo femminile”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell’incontro con le vincitrici del premio Marisa Bellisario, accompagnate dalla presidente della Fondazione, Lella Golfo.

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(Fonte video: Quirinale)

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