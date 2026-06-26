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Morelli “Sulle locazioni turistiche serve pianificazione”

MILANO (ITALPRESS) – Sul mercato immobiliare turistico “serve una pianificazione perché altrimenti il rischio è
che un eccessivo numero di abitazioni locate con affitto breve soprattutto in alcune aree delle grandi città possa creare degrado o comunque infastidire a livello sociale, culturale e in generale nella qualità della vita i nostri concittadini. Dunque in senso assolutamente costruttivo, è necessario realizzare dei tavoli per capire come sviluppare al meglio il settore del turismo e della locazione breve, soprattutto nelle grandi città”. Lo afferma il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli, a margine della presentazione a Milano del rapporto della Fiaip sul mercato immobiliare turistico.

col4/sat/azn

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