Morelli “Sulle locazioni turistiche serve pianificazione”

MILANO (ITALPRESS) – Sul mercato immobiliare turistico “serve una pianificazione perché altrimenti il rischio èche un eccessivo numero di abitazioni locate con affitto breve soprattutto in alcune aree delle grandi città possa creare degrado o comunque infastidire a livello sociale, culturale e in generale nella qualità della vita i nostri concittadini. Dunque in senso assolutamente costruttivo, è necessario realizzare dei tavoli per capire come sviluppare al meglio il settore del turismo e della locazione breve, soprattutto nelle grandi città”. Lo afferma il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli, a margine della presentazione a Milano del rapporto della Fiaip sul mercato immobiliare turistico.

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