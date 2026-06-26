Rapporto SIAE, Nastasi “4,3 miliardi la spesa nel 2025”





ROMA (ITALPRESS) – Nel 2025 il sistema dello spettacolo, dell’intrattenimento e dello sport in Italia consolida il proprio peso nell’economia del Paese, registrando una crescita significativa della spesa a fronte di volumi sostanzialmente stabili. È quanto emerge dal Rapporto SIAE 2025, che fotografa un ecosistema capace di rafforzarsi sul piano economico, pur dentro una fase di trasformazione dei consumi culturali e di selezione dell’offerta. “4,3 miliardi di euro, più 7%, è la spesa generale dello spettacolo e delle attività culturali”, ha detto Salvatore Nastasi, Presidente SIAE, a margine della presentazione del Rapporto.

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