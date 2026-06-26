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Salute Magazine – 26/6/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questo numero:
– Tumori germinali dell’ovaio, identificati i fattori per la prognosi
– Ondate di calore, i consigli per proteggersi dalle alte temperature
– Fenilchetonuria, un progetto per la qualità della vita oltre la malattia
sat/azn
– Tumori germinali dell’ovaio, identificati i fattori per la prognosi
– Ondate di calore, i consigli per proteggersi dalle alte temperature
– Fenilchetonuria, un progetto per la qualità della vita oltre la malattia
sat/azn
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