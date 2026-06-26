“Sinfonie di Fiume”, il Parco Tognazzi si anima tra magia, musica e natura

Un pomeriggio di spettacolo, partecipazione e cultura ha animato il Parco Tognazzi, nel quartiere Po, dove si è svolto il nuovo appuntamento della rassegna Sinfonie di Fiume. L’iniziativa, promossa per valorizzare i parchi cittadini come luoghi di incontro, benessere e socialità, ha richiamato numerose famiglie, bambini e residenti che hanno partecipato gratuitamente all’evento.

Protagonista del pomeriggio è stato il coinvolgente spettacolo del Magico Beru, che ha saputo conquistare il pubblico con un mix di illusionismo, comicità e messaggi dedicati alla tutela dell’ambiente. Attraverso giochi di magia e momenti di interazione con i più piccoli, lo spettacolo ha affrontato con leggerezza e creatività i temi della sostenibilità e del rispetto della natura.

Ad arricchire l’iniziativa sono stati gli interventi musicali degli studenti del Conservatorio “Claudio Monteverdi”, che hanno accompagnato il pomeriggio con esibizioni capaci di valorizzare ulteriormente l’atmosfera suggestiva del parco. La combinazione tra musica dal vivo, spettacolo e spazi verdi ha confermato lo spirito della rassegna, trasformando ancora una volta un’area urbana in un vero e proprio palcoscenico all’aperto.

L’appuntamento ha rappresentato anche la conclusione del ciclo di esibizioni del Magico Beru nei quartieri cittadini per il mese di giugno. La rassegna tornerà dopo la pausa estiva con nuovi eventi in programma a settembre, proseguendo il percorso di animazione culturale e valorizzazione del territorio.

Il calendario di Sinfonie di Fiume proseguirà però già nelle prossime settimane con un nuovo appuntamento dedicato al fascino del Po: sabato 4 luglio è infatti in programma “A riveder le stelle”, la crociera serale realizzata in collaborazione con River Cruises e il Gruppo Astrofili Cremonesi, un’occasione per vivere il fiume e osservare il cielo estivo in un’esperienza che unisce natura, divulgazione e spettacolo.

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