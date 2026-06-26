Ultime News

26 Giu 2026 Presenze turistiche, entro fine anno prevista crescita di oltre il 5%
26 Giu 2026 Borsa di studio “Alessandro Bernuzzi” per professionisti della moda a Beatrice Huang
26 Giu 2026 Furto di rame al cimitero, rischio sottovalutato? Portesani incalza
26 Giu 2026 Prospettive sull’AI nelle professioni dei beni culturali: giornate di studi a Cremona
26 Giu 2026 Giornata contro le dipendenze: Ats vara Piano triennale di potenziamento servizi
Video Pillole

Tg News – 26/6/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Pensioni, nel 2025 forte divario di genere
– Euro digitale, primo via libera dal Parlamento europeo
– Casa, nel primo trimestre prezzi in aumento
– L’inflazione torna a crescere, più costi per famiglie e imprese
fsc/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...