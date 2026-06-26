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Tg News – 26/6/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Pensioni, nel 2025 forte divario di genere
– Euro digitale, primo via libera dal Parlamento europeo
– Casa, nel primo trimestre prezzi in aumento
– L’inflazione torna a crescere, più costi per famiglie e imprese
fsc/azn
– Pensioni, nel 2025 forte divario di genere
– Euro digitale, primo via libera dal Parlamento europeo
– Casa, nel primo trimestre prezzi in aumento
– L’inflazione torna a crescere, più costi per famiglie e imprese
fsc/azn
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