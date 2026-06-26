Video Pillole
Tg Sport – 26/6/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Mondiali: la Turchia batte gli Usa, rimonta Ecuador
– Milan, assalto a Gonçalo Ramos su indicazione di Amorim
– Juventus, Kessié nel mirino, Kolo Muani dice sì
– Lazio, i tifosi organizzano una protesta contro Lotito
– Tennis, sorteggiati i tabelloni di Wimbledon, Sinner contro Kecmanovic
– Nuoto, record italiano di Sara Curtis al Settecolli
– Figc, incontro Abodi-Malagò “C’è consapevolezza reciproca sulle priorità”
/gtr
– Mondiali: la Turchia batte gli Usa, rimonta Ecuador
– Milan, assalto a Gonçalo Ramos su indicazione di Amorim
– Juventus, Kessié nel mirino, Kolo Muani dice sì
– Lazio, i tifosi organizzano una protesta contro Lotito
– Tennis, sorteggiati i tabelloni di Wimbledon, Sinner contro Kecmanovic
– Nuoto, record italiano di Sara Curtis al Settecolli
– Figc, incontro Abodi-Malagò “C’è consapevolezza reciproca sulle priorità”
/gtr
© Riproduzione riservata