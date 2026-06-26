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Turismo, Piccoli (Fiaip) “La destagionalizzazione è già in atto”

MILANO (ITALPRESS) – “La stagione invernale ha fatto segnare un +14% contro una previsione del +12%. Un dato molto positivo trascinato sicuramente dall’effetto Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Però un’altra cosa molto importante che è emersa durante la valutazione dei dati riguarda le presenze complessive nel paese che nel corso
del 2026 che raggiungeranno la cifra record di 485 milioni. Un numero importante, ma la cosa fondamentale è che verrà spalmato nei 12 mesi in maniera molto più omogenea ed equilibrata”. Lo ha detto Leonardo Piccoli, presidente del Centro Studi Nazionale della Fiaip, a margine della presentazione a Milano del rapporto sul mercato immobiliare turistico.

col4/sat/azn

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