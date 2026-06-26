Venezuela, decollato da Pratica di Mare aereo con soccorritori italiani

ROMA (ITALPRESS) – È decollato da Pratica di Mare un volo dell’Aeronautica Militare con a bordo unità di soccorso dei Vigili del fuoco e operatori dei Servizi Sanitari Regionali per portare aiuto alla popolazione del Venezuela, colpita da un violento terremoto che ha causato oltre 200 morti e 4.000 feriti.“La Difesa italiana, in coordinamento col Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Dipartimento della Protezione Civile, è vicina alle comunità venezuelane colpite dal sisma. Un impegno concreto che conferma la vocazione dell’Italia all’aiuto, sostegno e protezione nei confronti di chi soffre”, afferma il ministro della Difesa Guido Crosetto.

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(Fonte video: Ministero della Difesa)