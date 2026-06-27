Longevity Magazine – Puntata del 27/6/2026

MILANO (ITALPRESS) – Tutto per una sana e lunga vita. Nella dodicesima puntata di Longevity Magazine, format Tv dell’agenzia di stampa Italpress, Ernesto Di Pietro, osteopata e docente di biomeccanica della colonna vertebrale, intervista Matteo Marcatili, psicologo e medico specialista in psichiatria. Il tema al centro del colloquio l’ansia come meccanismo evolutivo, le sue declinazioni nella vita di tutti i giorni e come trattarla, da un’efficace respirazione al confronto con terapeuti competenti.

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