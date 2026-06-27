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Sisma Venezuela, atterrato il primo aereo con soccorritori italiani

ROMA (ITALPRESS) – “Atterrato in Venezuela il primo velivolo dell’Aeronautica Militare con a bordo le squadre italiane impegnate nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione colpita dal sisma. Nel frattempo è pronto il secondo velivolo per il trasporto di ulteriore personale e squadre specializzate Vigili Del Fuoco con tende autoportanti e personale”. Così su X il ministero della Difesa.

sat/mca3 (fonte video: Ministero della Difesa)

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