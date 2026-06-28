Prevenzione reati, sabato di controlli su 166 persone: denunce e fogli di via

Parco Rita Levi Montalcini, Piazza Roma, Piazza Marconi, Piazza Stradivari, Piazza della Pace: sono le zone dove si concentra l’allarme sociale per la presenza di persone con precedenti di polizia e che disturbano la quiete pubblica ed è proprio qui che sabato sera si sono concentrati i controlli straordinari di Polizia di Stato, Polizia Stradale, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, un servizio interforze organizzato dal Questore Carlo Ambra.

Sono così state identificate 166 persone, di cui 99 stranieri e 76 con precedenti penali e di polizia (soprattutto per reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di stupefacenti).

Inoltre, lungo le principali vie di accesso alla città, la Polizia Stradale ha sottoposto a controllo 8 autovetture emettendo una sanzione per guida in stato di ebbrezza con sospensione della patente di guida.

Nel corso dei controlli in città, nove persone sono state sanzionate per violazione del regolamento di Polizia Locale e di Convivenza Civile per condotte indecorose e abuso di sostanze alcoliche. Emessi inoltre sette Ordini di Allontanamento per assembramenti con consumo di bevande alcoliche.

Tra i casi più rilevanti, la denuncia in quanto irregolare di un tunisino di 30 anni individuato in Piazza Marconi: nei suoi confronti sono in corso approfondimenti da parte dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Cremona per una sua eventuale espulsione.

Due italiani di 30 e 42 anni, con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per aver rubato bevande alcoliche all’interno di un supermercato vicino al centro. Il trentenne è stato denunciato anche per violazione del “foglio di via” emesso dal Questore di Cremona.

Sempre nella giornata di ieri le Volanti della Questura di Cremona sono intervenute presso un bar nelle adiacenze del centro per una lite verbale, identificando e denunciando un cittadino romeno di 31 anni per aver minacciato e opposto resistenza agli agenti di polizia durante l’espletamento del controllo. Anche per lui, residente fuori Cremona, è stato emesso un foglio di via.

Denuncia e foglio di via anche per un un 19enne albanese con diversi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, per aver oltraggiato e opposto resistenza al personale operante.

Come indicato dal Prefetto Antonio Giannelli a seguito di quanto emerso in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, questi servizi continueranno ad essere disposti dal Questore con specifiche ordinanze che coinvolgeranno anche la Polizia Locale per i servizi di specifica competenza con l’obiettivo di prevenire e contrastare fenomeni di criminalità diffusa, comportamenti illeciti e situazioni di degrado urbano nell’ottica di una rafforzata presenza sul territorio delle Forze di Polizia.

© Riproduzione riservata