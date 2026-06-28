Ultime News

28 Giu 2026 A “24minuti” la psicoterapeuta Weihs e il grande inganno della cannabis
28 Giu 2026 Cane scappato da una settimana da Grontardo, la ricerca viaggia sul web
28 Giu 2026 Prevenzione reati, sabato di controlli su 166 persone: denunce e fogli di via
28 Giu 2026 La Festa dell’Unità cambia location e periodo (e punta tutto sul dibattito politico)
28 Giu 2026 Il TCI apre le porte del suo archivio, digitalizzati gli scatti di Ezio Quiresi
Video Pillole

Tg Ambiente – 28/6/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Clima, la siccità minaccia la produzione agricola mondiale
– Italia-Francia, il Farnese d’Or premia innovazione e sostenibilità
– Ghiacciai alpini in ritirata, biodiversità a rischio
– Eni e Hera, a Ravenna nasce il Comparto Ambientale
mgg/gtr/col

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...