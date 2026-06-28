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Tg Ambiente – 28/6/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Clima, la siccità minaccia la produzione agricola mondiale
– Italia-Francia, il Farnese d’Or premia innovazione e sostenibilità
– Ghiacciai alpini in ritirata, biodiversità a rischio
– Eni e Hera, a Ravenna nasce il Comparto Ambientale
mgg/gtr/col
– Clima, la siccità minaccia la produzione agricola mondiale
– Italia-Francia, il Farnese d’Or premia innovazione e sostenibilità
– Ghiacciai alpini in ritirata, biodiversità a rischio
– Eni e Hera, a Ravenna nasce il Comparto Ambientale
mgg/gtr/col
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