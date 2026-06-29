Fancy Food, Cinelli “Negli Usa nuovo slancio per il Made in Italy”





NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Siamo veramente contenti e soddisfatti del successo che l’Italia sta avendo negli Stati Uniti. È il nostro mercato, è il mercato di riferimento, è da qui che nascono nuove idee ed è qui che presentiamo le nostre nuove idee. Stiamo organizzando anche eventi, sponsorizzazione, attività collaterali alla semplice partecipazione alla fiera, anche per la cucina italiana, patrimonio dell’Unesco, che ci ha dato un ulteriore salto di qualità”. Lo ha detto, a margine del Summer Fancy Food Show di New York, Donato Cinelli, Presidente Universal Marketing, agente esclusivo per l’Italia della Specialty Food Association.

f11/mgg/gtr

© Riproduzione riservata