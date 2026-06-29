Fancy Food, Cirio “Export Piemonte negli Usa vale oltre 700 mln”





NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Il Piemonte è protagonista perché siamo una regione che accompagna le proprie aziende, i propri imprenditori alla conquista di quelli che sono i mercati del mondo”. Lo ha detto, a margine del Summer Fancy Food Show di New York, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

“Ormai – prosegue – l’export negli Stati Uniti per la mia regione vale oltre 700 milioni di euro, un dato estremamente in crescita”, aggiunge.

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