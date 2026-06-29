Fancy Food, Fiasconaro “Il Made in Italy trionfa negli Usa e nel mondo”





NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Abbiamo realizzato un’impresa incredibile: un panettone da 50 kg che ha dato grandi soddisfazioni. Siamo riusciti anche a capovolgerlo senza che crollasse, cosa tutt’altro che scontata. È un motivo di grande orgoglio, perché il panettone rappresenta un vero ambasciatore nel mondo del Made in Italy. Siamo orgogliosi e felici di vivere questa gioia e di condividere un prodotto che racconta l’eccellenza italiana, dandoci ancora più determinazione per affrontare le sfide future”. Lo ha detto, a margine del Summer Fancy Food Show di New York, il Maestro Pasticciere Nicola Fiasconaro.

“L’Italia – prosegue – continua a essere un punto di riferimento mondiale nella storia del cibo: dobbiamo dimostrare di saper creare cose importanti e questo progetto rappresenta davvero qualcosa di magico. È qualcosa che il mondo riconosce: l’Italia è al primo posto per storia, qualità, arte e cultura legate all’alimentazione. Il Made in Italy continua a trionfare ovunque, soprattutto negli Stati Uniti”.

xo9/mgg/gtr (video e intervista di Stefano Vaccara)

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