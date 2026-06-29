Fancy Food, Lynch “Ogni anno l’Italia alza il livello, padiglione è eccellenza”





NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Ogni anno gli italiani superano sempre se stessi e quest’anno ne è solo un altro esempio. Il padiglione è bellissimo. Le aziende provenienti da tutte le diverse regioni d’Italia, con i loro prodotti, sono pronte a deliziare i nostri acquirenti statunitensi”. Lo ha detto, a margine del Summer Fancy Food Show di New York, Bill Lynch, Presidente Specialty Food Association.

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