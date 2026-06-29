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Fancy Food, Zoppas “Preservare il mercato statunitense”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Quando ci troviamo in un contesto come quello del Fancy Food, siamo nella situazione ideale, perché negli anni si è costruito un marchio capace di attrarre operatori e buyer da tutto il mondo. Per questo dobbiamo continuare a stare al fianco delle imprese e degli imprenditori, offrendo loro la possibilità di far proseguire il percorso di crescita del Made in Italy”. Lo ha detto il presidente dell’ICE Matteo Zoppas, a margine del Summer Fancy Food Show di New York. “Il messaggio fondamentale – aggiunge – è uno: gli Stati Uniti rappresentano il terzo mercato mondiale per l’agroalimentare italiano e va preservato”.
f11/mgg/gtr

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