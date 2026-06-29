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Focus Salute – Estrogeni e TOS, come superare la paura degli ormoni

MILANO (ITALPRESS) – Estrogeni e terapia ormonale sostitutiva: come possiamo superare la paura degli ormoni? Che cos’è la memoria avversiva? E perché è stata attivata dalle campagne anti-estrogeni seguite alla pubblicazione dello studio Women’s Health Iniziative (WHI) nel 2002? Nel centoquarantaduesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza le caratteristiche della memoria avversiva e le modalità con cui oggi possa essere superata. Da un lato usando parole erroneamente rassicuranti come “bioidentico”, che contrariamente alla percezione comune non significa affatto innocuo; dall’altro utilizzando gli ormoni anche bioidentici, farmaceutici o galenici, con grande competenza in endocrinologia ginecologica e rigore prescrittivo.

sat/gsl

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