Fontana “La Nato è forte quando è unita e credibile quando previene le crisi”

ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – “La Nato è forte quando è unita. È credibile quando, oltre a reagire, è in grado di prevenire le crisi. Ed è legittimata quando i Parlamenti partecipano ai processi decisionali, controllano l’attuazione delle scelte compiute e si assumono le proprie responsabilità davanti ai cittadini. Proprio per questo il ruolo della sua Assemblea parlamentare è essenziale”. Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, intervenendo al vertice parlamentare dell’assemblea Nato in corso a Istanbul.

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(Fonte video: Camera dei Deputati)