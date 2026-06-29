Lombardia, Guidesi “Cresce il settore costruzioni, aiutiamo imprese a innovare”

MILANO (ITALPRESS) – “Siamo contenti dei risultati positivi” del settore costruzioni, “la regione crede moltissimo in questo settore che influenza tantissimo il Pil regionale e l’economia lombarda. E’ un settore tradizionale ma che in questi anni si è innovato e ha innovato e la Regione Lombardia sta dando una mano a questa capacità di innovazione attraverso strumenti condivisi con le associazioni di categoria”. Lo ha detto l’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi a margine della presentazione dei dati di Unioncamere Lombardia sul settore edile lombardo. “Mi riferisco alle filiere certificate, a progetti di economia circolare che si occupano del riutilizzo di materiale di demolizione e altre capacità di innovazione di tipo tecnologico e startup. Cerchiamo di aiutare le imprese a rimanere competitive sul mercato” ha aggiunto.(ITALPRESS)

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