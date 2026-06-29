Lombardia, Settore costruzioni, Auricchio “Pilastro dell’economia territoriale”

MILANO (ITALPRESS) – “Il comparto delle costruzioni si conferma un pilastro fondamentale per l’economia e l’occupazione del nostro territorio”. Lo ha dichiarato Gian Domenico Auricchio, Presidente di Unioncamere Lombardia, a margine della presentazione dei dati del settore. “I risultati dello scorso anno e la tenuta di questo inizio 2026 dimostrano la straordinaria solidità delle nostre imprese. Allo stesso tempo, però, l’escalation dei costi e le incognite internazionali impongono massima prudenza. Per non disperdere questo patrimonio, dobbiamo guardare oltre l’orizzonte del PNRR: sarà vitale sostenere gli investimenti in innovazione e competenze, aiutando mil settore a trovare un sentiero di crescita stabile anche quando la spinta delle grandi opere pubbliche andrà a esaurirsi”.(ITALPRESS)

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