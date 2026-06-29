Lombardia: settore costruzioni, Bertazzi “Regione agevoli nostri investimenti”

MILANO (ITALPRESS) – “Regione Lombardia sta facendo tanto per stare a fianco delle imprese del settore. Le imprese, di loro, stanno mettendo stanno mettendo tantissimi investimenti ma devono ulteriormente qualificarsi e guardare alla sostenibilità. Regione può aiutare dal punto di vista economico e finanziario, e dove è possibile fiscale, gli investimenti che gli imprenditori stanno facendo per una modifica sostanziale delle proprie produzioni”. Lo ha detto John Bertazzi, presidente di Ance Lombardia in occasione della presentazione dei risultati del settore delle costruzioni in Regione Lombardia. A proposito invece della recente vicenda di caporalato legata al cantiere del Consolato Usa a Milano, Bertazzi ha detto “Bisogna che questi eventi non accadano più e fare in modo di controllare i cantieri in maniera fattiva”.(ITALPRESS)

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