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Annunziata “La difesa comune divide l’Europa, percorso ancora non avviato”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Il percorso per la difesa comune è solo delineato, ma non è ancora avviato. Il prossimo incontro della Nato tenterà assolutamente di trovare delle soluzioni, però in verità se si guarda all’Europa in questo momento è profondamente divisa: paradossalmente la proposta della difesa comune ha riportato in campo le barriere, è come se Schengen fosse stata ferita profondamente”. Lo afferma Lucia Annunziata, eurodeputata del Partito Democratico.

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