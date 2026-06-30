Cannella “Il Teatro Massimo di Palermo è un’eccellenza nazionale”





PALERMO (ITALPRESS) – “Il Teatro Massimo è un’eccellenza, non soltanto cittadina ma nazionale, e il cartellone è adeguato allo standing che ormai questo teatro ha, non soltanto a Palermo”. Queste le parole di Giampiero Cannella, già assessore al Comune di Palermo e sottosegretario alla Cultura, intervenuto a margine della presentazione della stagione 2026/27 di opere, balletti e concerti del Teatro Massimo di Palermo. xi6/vbo/mca2

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