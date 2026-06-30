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Disordini a Bergamo, avvisi di garanzia e perquisizioni per 7 Ultras Italia

BERGAMO (ITALPRESS) – Gli agenti della Questura di Bergamo, nell’ambito di indagini coordinate dalla locale Procura, hanno proceduto alla notifica di sette avvisi di garanzia con contestuale esecuzione di perquisizione domiciliare nei confronti di altrettanti soggetti appartenenti al cartello di supporter della nazionale italiana di calcio denominato “Ultras Italia” (i quali si autodefiniscono anche con il nome di I ragazzi con i tricolori, dalle bandiere italiane che riportano i nomi delle città di provenienza che gli stessi espongono durante le partite della nazionale), connotato per un’impostazione ideologica di estrema destra dei propri aderenti. Gli approfondimenti investigativi sono stati avviati al termine dell’incontro di calcio disputato tra la nazionale italiana e l’Irlanda del Nord il 26 marzo scorso, valido per le qualificazioni ai mondiali. vbo/mca3
(fonte video: Polizia di Stato)

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