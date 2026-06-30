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Ettorre “La Federvela si appresta a vivere un biennio magico”

OMA (ITALPRESS) – “Quello della vela è un movimento sicuramente in salute, che si appresta a vivere un biennio magico, pieno di attività sportive di altissimo livello. Ricordiamo l’America’s Cup su tutte, ma anche la SailGp e, ovviamente, le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Un movimento in grande salute anche per l’attività giovanile: con l’estate le nostre scuole di vela ed i tanti circoli sono impegnati in tutta Italia nel far provare le sensazioni di questa disciplina, sia tradizionale che foiling. Ci aspettiamo dunque un’estate molto positiva”. Il presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre, è certo che sarà un’estate ricca di soddisfazioni per un movimento già proiettato al 2027, anno del centenario della Fiv e decisivo ai fini della presenza azzurro ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

mc/azn

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