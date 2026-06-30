Il parquet del PalaRadi saluta Cremona: l’ultimo rimbalzo apre la strada all’Academy

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n queste ore la storica superficie del PalaRadi, teatro di tante emozioni di Vanoli e Juvi, sta vivendo il suo ultimo atto: sono infatti iniziate le operazioni di rimozione del parquet che, dopo essere stato smontato, sarà trasferito e riposizionato al PalaBosco di Gerre de’ Caprioli, che diventerà la casa della nuova Academy guidata da Andrea Trinchieri.

Mentre il parquet lascia definitivamente il PalaRadi, il Comune di Cremona, attraverso l’Ufficio Sport e l’assessore Luca Zanacchi, sta lavorando insieme alla famiglia Ferraroni per restituire nel più breve tempo possibile una nuova superficie di gioco al palazzetto di Ca’ de’ Somenzi. L’operazione nasce da una collaborazione tra pubblico e privato come già sperimentato con successo al PalaCava e punta a garantire la continuità dell’attività sportiva nell’impianto senza interrompere la programmazione delle società cittadine. Il primo passaggio sarà il sopralluogo tecnico sul fondo del palazzetto, necessario prima della posa del nuovo parquet.

Installato nel gennaio del 2017, il parquet aveva debuttato il 14 gennaio con la vittoria della Vanoli su Varese per 85-71, inaugurando nel migliore dei modi la nuova superficie realizzata dalla Dalla Riva Sportfloors di Montebelluna. La rimozione arriva anche al termine di un passaggio amministrativo, con il trasferimento della Vanoli Basket a Roma, formalizzato davanti al notaio lo scorso 28 maggio, è decaduta anche la convenzione tra la società e il Comune per l’utilizzo del PalaRadi. L’Amministrazione comunale ha tuttavia consentito alla Vanoli Young di utilizzare l’impianto per completare i tryout dell’Academy.

Ed è stato proprio il progetto di Andrea Trinchieri a chiudere simbolicamente la storia di questo parquet. Quasi 150 ragazzi, nonostante le alte temperature, hanno partecipato alle quattro giornate di selezione svolte il 13 e 14 giugno e il 28 e 29 giugno, ultimo appuntamento ufficiale disputato sulla storica superficie di gioco.

“Abbiamo avuto tante persone in palestra, cosa che non è scontata con queste temperature. Abbiamo avuto tanta passione, ragazzi motivati e da quel punto di vista è stato un grandissimo successo – racconta Trinchieri -. Volevo lasciare la possibilità ai giovani atleti di poter scegliere di fare qualcosa per coltivare il loro sogno di diventare la miglior versione di se stessi su un campo da pallacanestro. Da quel punto di vista stiamo riuscendo a mantenere viva questa cosa a Cremona”.

L’Academy prenderà forma con quattro formazioni, Under 14, Under 15, Under 17 e Under 19, seguendo un modello che mette al centro lo sviluppo del ragazzo prima ancora del risultato: “Avremo un piano di lavoro un po’ differente dove si mette al centro lo sviluppo tecnico, fisico ed emotivo di un giovane atleta. La casa sarà il PalaBosco, mancano ancora le ufficialità, però abbiamo lavorato tantissimo negli ultimi mesi per riuscire a dare una casa dove poter lavorare in grande serenità e con grande energia”.

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