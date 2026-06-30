Leucemia mieloide cronica, cure più efficaci e nuove prospettive





ROMA (ITALPRESS) – Fare il punto sulle nuove prospettive nella gestione della Leucemia Mieloide Cronica. Questo l’obiettivo dell’appuntamento “Leucemia mieloide cronica, 25 anni di progressi e uno sguardo al futuro” che ha riunito a Roma istituzioni, specialisti e associazioni di pazienti. Nel corso dell’incontro, realizzato con il contributo non condizionante di Novartis Italia, è stato presentato l’Alliance Paper, con l’obiettivo di contribuire alla definizione di un quadro condiviso di priorità per valorizzare innovazione ed efficacia terapeutica come leve per ottenere risposte durature.

xf4/mgg/gtr

© Riproduzione riservata