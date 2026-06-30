Ultime News

30 Giu 2026 Agricoltura, da Regione Lombardia finanziate 10 aziende agricole per oltre 8 milioni
30 Giu 2026 Per dodici anni ha estorto soldi ai genitori per pagare la droga: 35enne a processo
30 Giu 2026 Mercato in stallo, la Cremonese aspetta: sondaggio del Lanús per Sanabria
30 Giu 2026 Ceccherini si congeda dalla Cremonese: lo attende un’altra piazza di Serie B
30 Giu 2026 La Serie A celebra Federico Bonazzoli, miglior bomber made in Italy
Video Pillole

Leucemia mieloide cronica, cure più efficaci e nuove prospettive

ROMA (ITALPRESS) – Fare il punto sulle nuove prospettive nella gestione della Leucemia Mieloide Cronica. Questo l’obiettivo dell’appuntamento “Leucemia mieloide cronica, 25 anni di progressi e uno sguardo al futuro” che ha riunito a Roma istituzioni, specialisti e associazioni di pazienti. Nel corso dell’incontro, realizzato con il contributo non condizionante di Novartis Italia, è stato presentato l’Alliance Paper, con l’obiettivo di contribuire alla definizione di un quadro condiviso di priorità per valorizzare innovazione ed efficacia terapeutica come leve per ottenere risposte durature.
xf4/mgg/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...