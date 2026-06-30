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Nato, De Meo “Rafforzare il pilastro europeo”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Io credo che l’Unione Europea debba prendere consapevolezza della necessità di investire in difesa, significa in sicurezza e rafforzamento della propria autonomia strategica. È chiaro che non possiamo fare a meno dell’alleanza atlantica, ed è per questo che crediamo di dover costruire e rafforzare un pilastro europeo all’interno dell’alleanza per garantire una maggiore sicurezza di tutto l’occidente”. Lo afferma Salvatore De Meo, eurodeputato di Forza Italia.

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