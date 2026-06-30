Ultime News

30 Giu 2026 Balneabilità dei fiumi, i consigli di Ats Val Padana in un video esplicativo
30 Giu 2026 Il parquet del PalaRadi saluta Cremona: l’ultimo rimbalzo apre la strada all’Academy
30 Giu 2026 Cremona commossa per Vittorio Principe: un abbraccio collettivo alle “sue” Nico e Carol
30 Giu 2026 Il dialetto cremonese in un dizionario: il progetto di Ettore Panizza nato da una promessa
30 Giu 2026 Alloggi popolari: tutti d’accordo, ma non passa la mozione di Portesani
Video Pillole

Salvini presenta spot a tutela dei bimbi in auto: “Il seggiolino è fondamentale”

ROMA (ITALPRESS) – “Si muore di mancato utilizzo, di mancato allaccio dei seggiolini per i bimbi. Piccoli o non più solo piccoli: 7000 bimbi feriti, decine di bimbi morti e non tornati a casa”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, al MIT a margine della presentazione del nuovo spot istituzionale dedicato alla sicurezza dei bambini in auto. “Visto che molti partiranno nei prossimi giorni per qualche giorno di vacanza il seggiolino per i bimbi non è un di più, ma è fondamentale”, ha aggiunto.

xc7/col4/mca3

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...