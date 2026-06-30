Teatro Massimo di Palermo, Betta “I 130 anni saranno un momento speciale”





PALERMO (ITALPRESS) – “Il coraggio di un teatro sta nell’immaginare il suo futuro e la sua stessa vita”. Queste le parole di Marco Betta, Sovrintendente della Fondazione Teatro Massimo intervenuto a margine della presentazione della stagione 2026/27 di opere, balletti e concerti del Teatro Massimo di Palermo. “Un momento molto particolare e speciale per un teatro che compie 130 anni. Tutta questa stagione 26/27, che ritroverà poi il suo calendario naturale a partire da gennaio 2028, sarà lunga, ampia e dedicata alla celebrazione dei 130 anni ma anche dei 35 dal 1992″. xi6/vbo/mca2

© Riproduzione riservata