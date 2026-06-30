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Teatro Massimo di Palermo, Casellati “Opere e artisti simbolo della storia”

PALERMO (ITALPRESS) – “Il filo conduttore che ha ispirato il cartellone di quest’anno è la celebrazione del Teatro Massimo. Abbiamo unito opere del grande repertorio con artisti che sono simbolo della storia di questo teatro”. Queste le parole di Alvise Casellati, direttore artistico del Teatro Massimo intervenuto a margine della presentazione della stagione 2026/27 di opere, balletti e concerti del Teatro Massimo di Palermo. xi6/vbo/mca2

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