Video Pillole
Tg Economia – 30/6/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Autostrade e trafori, rinnovato il contratto di lavoro della filiera
– Cresce il turismo delle radici
– Summer Fancy Food Show, 300 aziende italiane a New York
– La lotta all’evasione diventa sempre più sofisticata
– Autostrade e trafori, rinnovato il contratto di lavoro della filiera
– Cresce il turismo delle radici
– Summer Fancy Food Show, 300 aziende italiane a New York
– La lotta all’evasione diventa sempre più sofisticata
sat/gsl
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