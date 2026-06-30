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Tg News – 30/6/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– La Corte Suprema boccia Trump, resta lo Ius Soli
– 12enne estratto vivo dopo 5 giorni dal terremoto in Venezuela
– Cardinal Pizzaballa “Gaza è un disastro, città rase al suolo”
– Attentato dinamitardo contro Ranucci, 4 arresti
– A Monte Carlo attentato contro oligarca russo, escluso terrorismo
– Emergenza caldo, bollino rosso in 25 città, arrivano i temporali
– Industria, Istat: a Maggio prezzi alla produzione -0,2%
– Scuola, Meloni: “Rimuovere le barriere linguistiche”
– Previsioni 3B Meteo 1 Luglio
azn

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