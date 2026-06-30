Tg Sport – 30/6/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Mondiali 2026: clamorosa eliminazione di Germania ed Olanda

– Scatto Inter per Khalaili, la Juve tratta per Kolo Muani e il giovane Ekhator

– Inter, Yann Sommer saluta i nerazzurri dopo tre stagioni

– Premier League, Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City

– Wimbledon 2026: gioia Paolini e Grant al secondo turno, eliminato Arnaldi

– Blitz a Bergamo contro gli “Ultras Italia”, 7 avvisi di garanzia

– Giochi Mediterraneo: Foti “Le opere resteranno ai cittadini, lo sport unisce”

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