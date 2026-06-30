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Tg Sport – 30/6/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Mondiali 2026: clamorosa eliminazione di Germania ed Olanda
– Scatto Inter per Khalaili, la Juve tratta per Kolo Muani e il giovane Ekhator
– Inter, Yann Sommer saluta i nerazzurri dopo tre stagioni
– Premier League, Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City
– Wimbledon 2026: gioia Paolini e Grant al secondo turno, eliminato Arnaldi
– Blitz a Bergamo contro gli “Ultras Italia”, 7 avvisi di garanzia
– Giochi Mediterraneo: Foti “Le opere resteranno ai cittadini, lo sport unisce”
azn

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