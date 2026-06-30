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Tg Università – 30/6/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Continua la crescita internazionale degli atenei italiani
– “Da 50 anni comunico, ergo sum”, a Gerry Scotti una laurea honoris causa
– Italia e Corea rafforzano la cooperazione scientifica
fsc/gtr

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