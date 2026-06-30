Truffe ad anziani in tutta Italia, sei arresti nel Napoletano





NAPOLI (ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia di Stato hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di sei persone, di età compresa tra i 21 e 61 anni. Tutti gli indagati sono gravemente indiziati del reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di svariati reati contro il patrimonio, tra i quali truffe in danno di persone anziane che hanno fruttato al sodalizio circa cinquecentomila euro di ingiusto profitto. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Nola su richiesta della Procura, compendia le risultanze di un’attività di indagine avviata allo scopo di contrastare un gruppo criminale, con base operativa nella provincia di Napoli, dedito alla commissione di truffe ai danni di persone anziane, commesse in varie località del territorio nazionale. vbo/mca3

(fonte video: Polizia di Stato)

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