Ue, Tridico “Web Tax è arma per difenderci dall’economia di Trump”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La tassa sui servizi digitali, la cosiddetta web tax, è una delle poche armi che l’Europa può utilizzare per proteggere la sua economia. Oggi le big tech stanno facendo un enorme fatturato perché in Europa c’è un mercato di grande valore”. Lo ha dichiarato Pasquale Tridico, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento Europeo e presidente della sottocommissione per le questioni fiscali, commentando la strategia dell’Unione di fronte ai colossi digitali globali.

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